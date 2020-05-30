Неожиданный прогноз на июнь: синоптик рассказала, когда в Украину придет жара

В июне в Украине будет наблюдаться повышение температуры

В начале июня в Украине будет наблюдаться повышение температуры, заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее прогнозу, в районе 10 июня температура воздуха установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.

Синоптик уточнила, что периодически будут проходить небольшие дожди, но проливных уже не будет, так как это было связано с высотным циклоном.

В то же время она уточнила, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины, прекратили засуху, при этом угрозы переувлажнения нет.

"Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами - озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно", - сказала она ukranews.com.

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Адаменко подчеркнула, что угрозы переувлажнения нет, поскольку вскоре поднимется температура воздуха и влага быстро испарится.