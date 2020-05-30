УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

Неожиданный прогноз на июнь: синоптик рассказала, когда в Украину придет жара

30 мая 2020, 02:40

Проливные дожди были связаны с высотным циклоном, пояснила Татьяна Адаменко.

жара
В июне в Украине будет наблюдаться повышение температуры

В начале июня в Украине будет наблюдаться повышение температуры, заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее прогнозу, в районе 10 июня температура воздуха установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.

Синоптик уточнила, что периодически будут проходить небольшие дожди, но проливных уже не будет, так как это было связано с высотным циклоном.

В то же время она уточнила, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины, прекратили засуху, при этом угрозы переувлажнения нет.

"Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами - озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно", - сказала она ukranews.com.

Читайте такжеСиноптик рассказала, каким областям Украины ждать мощных дождей с грозами

Адаменко подчеркнула, что угрозы переувлажнения нет, поскольку вскоре поднимется температура воздуха и влага быстро испарится.

погода в Киеве Погода в Украине прогноз погоды синоптик Татьяна Адаменко Укргидрометцентр
Сейчас вы просматриваете новость «Неожиданный прогноз на июнь: синоптик рассказала, когда в Украину придет жара». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:33
"Кися Пися, аппетитная": внучка Боярского засветилась на развратном фото
02:40
Неожиданный прогноз на июнь: синоптик рассказала, когда в Украину придет жара Видео
02:15
Медики нашли новый продукт, который спасет сердце от болезней
01:39
"Угроза катаклизмов": названы самые катастрофические периоды июня
01:20
В МВД нашли виновного в перестрелке перевозчиков в Броварах Видео
01:05
Собак научили обнаруживать зараженных COVID-19 по запаху
00:45
Экс-главарь "ДНР" заявил, что Гордон и Гиркин готовят революцию в России
00:28
Зеленский освободил от уплаты соцвзноса ряд предпринимателей
00:19
День клубники и День Евдокии: какой сегодня праздник 30 мая
29 мая, пятница
23:43
Трамп разорвал все отношения США с ВОЗ Видео
23:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 29 мая
22:59
"Заработали по 800 гривен": Аваков рассказал о бандитской перестрелке в Броварах Видео
22:26
Кравчук назвал единственный способ обуздать агрессию России
22:17
Американский Forbes вновь внес Порошенко в рейтинг миллиардеров
21:52
Деканоидзе рассказала, возглавит ли украинскую таможню по предложению Саакашвили
21:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 мая: масса удовольствий и западня Видео
21:39
В США арестован задушивший афроамериканца сотрудник полиции
21:14
В Кагарлыке прервал молчание ключевой свидетель в деле изнасилования полицейскими Видео
21:13
Песков рассказал, позвали ли Зеленского в Москву на парад Победы
20:59
В полиции назвали причину перестрелки в Броварах и рассказали детали расследования
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять