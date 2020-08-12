Синоптик спрогнозировала потепление в Украине: названа дата

В Украине в конце недели изменится погода, спрогнозировала эксперт / УНИАН

Погода в Украине изменится в воскресенье, 16 августа, – уйдет ощутимая свежесть, в страну придет новое потепление.

В четверг, 13 августа, в большинстве областей украинского государства днем прогнозируется +23…+27 градусов, говорится на странице синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Эксперт добавила, что самая холодная погода завтра ожидается на севере страны – +19…+23.

"Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные", – отметила синоптик.

Диденко также сообщила, что в Киеве 13 августа маловероятны существенные осадки.

Погода в Киеве завтра:

Ночью – +12 градусов;

Днем – +20…+22.

Ранее Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 12 августа. По словам синоптика, 12 числа на большей части территории страны днем максимальная температура составит +25.

Синоптик предупреждала, что на Приазовье, на западе и на севере Украины ожидаются дожди с грозами.