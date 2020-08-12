Синоптик спрогнозировала потепление в Украине: названа дата

В Украину скоро вернется тепло, поделилась эксперт.
Погода в Украине изменится в воскресенье, 16 августа, – уйдет ощутимая свежесть, в страну придет новое потепление.
В четверг, 13 августа, в большинстве областей украинского государства днем прогнозируется +23…+27 градусов, говорится на странице синоптика Натальи Диденко в Facebook.
Эксперт добавила, что самая холодная погода завтра ожидается на севере страны – +19…+23.
"Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные", – отметила синоптик.
Диденко также сообщила, что в Киеве 13 августа маловероятны существенные осадки.
Погода в Киеве завтра:
- Ночью – +12 градусов;
- Днем – +20…+22.
Ранее Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 12 августа. По словам синоптика, 12 числа на большей части территории страны днем максимальная температура составит +25.
Синоптик предупреждала, что на Приазовье, на западе и на севере Украины ожидаются дожди с грозами.