Снег и заморозки в мае: украинцам пообещали аномальную погоду

В Карпатах обещают мокрый снег / 1zoom.ru

В Украине в ближайшие дни ожидается дождливая погода с грозами, в Карпатах возможен мокрый снег и заморозки.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 5-6 мая ночью местами пройдут небольшие дожди, 6-7 мая в Карпатах - с мокрым снегом.

Температура в западных областях ночью 3-8 градусов тепла (6 мая в Карпатах заморозки 0-5 градусов), днем 11-16 градусов тепла; на остальной территории ночью 7-12 градусов тепла, днем 14-19 градусов тепла, на востоке страны 17-22 градусов тепла.

5-6 мая в Киеве и области ожидаются ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем 14-19 градусов тепла.

4 мая в Украине облачно с прояснениями, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек. Температура днем 18-23 градусов тепла, на юге и востоке до 26 градусов тепла, в западных, Житомирской и Винницкой областях 14-19 градусов тепла.

Читайте такжеОт адской жары до ливней: синоптик ошарашил прогнозом на май 2020

В Киеве и области 4 мая облачно с прояснениями, днем умеренные кратковременные дожди, грозы (по области - шквалы). Температура днем 18-20 градусов тепла (по области – до 23 градусов тепла), пишет Укринформ.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 4 мая, практически по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и при грозах шквалистое усиление ветра.