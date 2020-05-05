Жуткие шквалы и град: Украину поглотил грозовой фронт – синоптик

Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах / facebook.com/MNS.GOV.UA

В начале мая синоптическая ситуация, в частности период грозовых дождей, была обусловлена влиянием области пониженного давления, которая образовалась между антициклонами над Францией и Средней Волге.

Как рассказал синоптик Виталий Постригань, в Украину заходит более прохладный воздух в сочетании с грозовыми дождями, которые прекратятся накануне выходных.

"Южные воздушные течения обеспечили вынос аномального тепла и влаги, но сейчас ситуация несколько меняется. Летнее тепло замедляет темп", - написал он в Facebook.

Синоптик уточнил, что температурные показатели снизятся на 3-5º, ночью ожидается в пределах 5-10º тепла, а днем 13-18º тепла.

Отметим, что синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах в некоторых областях Украины.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, 5 мая днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 5 мая / meteo.gov.ua

Напомним, в понедельник, 4 мая, обрушившийся на Киев и область мощный ливень, который в некоторых районах сопровождался градом, затопил несколько улиц.