Летом реки выйдут из берегов из-за потопа: украинцев поразил аномальный прогноз

Метеорологи не исключают потоп летом / sputnik.md

По словам климатолога Надежды Максименко, природа стремится к балансу – если зима холодная, то лето должно быть жарким.

Она считает, что баланс этой зимы могло поддерживать и прошлое лето, которое большей частью было все же нежарким, а июнь и август даже прохладными, пишет kp.ua.

"И вот прошлое лето давало возможность предположить, что зима не будет очень холодной. Этим летом, судя по нынешней затяжной и не такой теплой, как обычно, весне, будет тепло, а холодов не предвидится", – спрогнозировала она.

В свою очередь метеоролог Елена Смалюх подчеркнула, что в летний период в Украине будут происходит аномальные явления: при высоких температурах, прохождении атмосферных фронтов могут быть ливни.

Читайте такжеЗаморозки со снегом в мае: украинцев удивил зимний прогноз погоды"По долгосрочным прогнозам, лето должно быть с превышением среднемесячных температур, но это обобщенный прогноз. Это значит, что у нас будут и периоды с максимальными температурами, и могут быть периоды с прохладными температурами, которые нехарактерны для лета... Кстати, потоп тоже вполне реален. Реки не чистятся, из-за потепления и изменения климата зарастают. И когда выпадают обильные осадки, реки уже не могут их в себя вместить и выходят из берегов", – не исключила она.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в этом году температурные показатели летом будут превышать привычные климатические нормы на 1,5-2 градуса. Нормой для июня считается 18,2 градуса, для июля – 19,3 градуса, а для августа – 18,8 градуса.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что обрушившийся на Киев и область мощный ливень, который в некоторых районах сопровождался градом, затопил несколько улиц.