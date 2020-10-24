Погода в день выборов: синоптики ошарашили прогнозом

На западе Украины переменная облачность, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях днем небольшой дождь.
В день местных выборов, 25 октября, погода в Киеве будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +12...+14 градусов
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях днем небольшой дождь, в остальное время без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +4...+10 градусов, днем +10...+16 градусов.
В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +2...+7 градусов, днем +4...+9 градусов.
В Моршине и Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.
В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15 градусов.
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На севере переменная облачность, без существенных осадков, лишь ночью в Сумской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.
В центральных областях переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, в Винницкой +4...+9 градусов, днем +11...+17 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +6...+12 градусов, днем +12...+18 градусов.
На юге также переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +14...+20 градусов.
В Крыму переменная облачность, также без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градусов.
В Ялте без существенных осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градусов.
- Напомним, 17 октября погода в Киеве была очень мокрой – долго шел мощный ливень.
- Из-за ливня были затоплены ряд улиц, машины буквально плавали, а некоторые трамваи перестали ездить. Потом наступили сухие дни.