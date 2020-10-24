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Погода в день выборов: синоптики ошарашили прогнозом

24 октября 2020, 22:02

На западе Украины переменная облачность, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях днем небольшой дождь.

осень
Погода в день выборов ухудшится / Reuters

В день местных выборов, 25 октября, погода в Киеве будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем ​+​12...+14 градусов

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях днем небольшой дождь, в остальное время без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +4...+10 градусов, днем +​​10...+16 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +2...+7 градусов, днем +​​4...+9 градусов.

В Моршине и Трускавце ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +​​12...+14 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +​​13...+15 градусов.

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На севере переменная облачность, без существенных осадков, лишь ночью в Сумской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, в Винницкой +4...+9 градусов, днем +​​11...+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +6...+12 градусов, днем ​+​12...+18 градусов.

На юге также переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +​​14...+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, также без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура ночью +9...+14 градусов, днем +​​18...+23 градусов.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем ​+​20...+22 градусов.

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