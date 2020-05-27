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Жары не ждите: синоптик дал неожиданный прогноз на июнь-2020

27 мая 2020, 15:26

В июне украинцам обещают дожди.

осень, дождь
В июне украинцам обещают дожди / donbass.ua

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Владислава Билыка, в Украине погода в июне 2020 года будет прохладной.

При этом он уточнил, что майская погода в Украине была близка к норме, а невысокие температурные показатели он объяснил тем, что украинцы привыкли к теплому маю с температурой выше климатической нормы.

"Поэтому для украинцев он оказался необычным и холодным. По количеству осадков, то остается их недостаток и угроза засухи в южных регионах нашей страны. В остальных регионах норма осадков выпала", - отметил он в эфире Украинского радио.

Синоптик также прогнозирует, что июнь 2020 года по своим характеристикам будет похож на май и не будет существенно отличаться от климатической нормы.

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"В зависимости от региона возможны колебания в пределах одного градуса. Обычно июнь довольно прохладный и дождливый. Если говорить о дождях, то количество осадков будет в пределах нормы. То есть первая декада июня будет довольно прохладной, особенно по сравнению с прошлым годом. Но осадков будет меньше", - добавил Билык.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала о том, что ощутимое потепление придет лишь с начала июня.

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