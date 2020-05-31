УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Грозы, град и потоп: синоптик шокировал прогнозом на июнь 2020

31 мая 2020, 16:35

Нельзя сказать, что месяц окажется холодным, но и жары тоже не будет.

дождь, зонт
Украину будет заливать дождями / УНИАН

Уже не один синоптик составил прогноз погоды на июнь 2020, причем все они обещают достаточно прохладный и дождливый первый месяц лета. В Укргидрометцентре также рассказали, чего ждать от погоды в июне.

В частности, там отмечают, что июнь 2020 окажется близким к норме по осадкам, а по температуре – даже более теплым. Как рассказал в интервью сайту Сегодня замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, среднемесячная температура ожидается 18-22 градуса тепла, в горных районах – 14-16 градусов, что на 1-1,5 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений с 1981 по 2010 годы.

"То есть, нельзя сказать, что месяц окажется холодным, но и жары намного выше +30, как бывало в отдельные годы в июне, пока не ждем", - отметил синоптик.

Осадки также будут соответствовать многолетним нормам: от 43 мм - на Юге и до 90 мм - в западных регионах. При этом в горах выпадет даже до 156 мм осадков, это уже настоящий потоп.

"Дожди часто будут грозовые, с градом, сильными порывами ветра. То есть весь набор явлений, характерный для июня. После ливней возможны утренние туманы", - подчеркнул Прокопенко.

Читайте такжеКаким будет первый день лета – прогноз погоды на завтра

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.

Укргидрометцентр Погода в Украине синоптик новости Украины прогноз погоды Погода на месяц
Сейчас вы просматриваете новость «Грозы, град и потоп: синоптик шокировал прогнозом на июнь 2020». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:35
Грозы, град и потоп: синоптик шокировал прогнозом на июнь 2020
16:11
"Мойтесь в лужах": украинский журналист пожелал "сдохнуть" жителям Крыма
15:52
Эксперт рассказал, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным
15:19
Как вернуть Крым и Донбасс: экс-советник Путина дал важный совет Украине
15:05
"Майдан" в США: полицейский и афроамериканец вместе работали в ночном клубе - СМИ Видео
15:04
Ткаченко заявил об участии в праймериз Слуги народа на выборы мэра Киева
14:53
Каким будет первый день лета – прогноз погоды на завтра
14:22
Дожди продолжат заливать Украину: синоптик дал прогноз погоды на июнь 2020
14:21
Беспорядки на границе с Венгрией: авто пограничников сбросили в кювет Видео
14:15
Тараканье молоко - супереда будущего: ученые расхвалили его пользу
13:48
Кровавые разборки в Броварах: 11 титушек суд отправил за решетку Видео
13:38
Книжная полка: Marvel 1602 - комикс-звезды против инквизиции от лучшего фантаста XXI века Фото
13:13
Вирусолог усомнился в новой версии Китая о происхождении коронавируса Видео
13:08
Стоит ли ждать украинскую вакцину от COVID-19: главный санврач дал ответ
13:05
В Украине анонсировали новый этап смягчения карантина: что открывают с 1 июня Видео
13:00
Элегантный маникюр кошачий глаз – изумруды и гранаты на ногтях: фото Фото
12:46
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 мая Видео
12:28
"Перекрывайте на*ер": на заблокированном КПП на Закарпатье начались столкновения Фото Видео
12:15
Садизм как компенсация непрофессионализма: что случилось в Кагарлыке мнение
12:11
Похищение военного ВСУ на админгранице с Крымом: журналист раскрыл детали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять