Грозы, град и потоп: синоптик шокировал прогнозом на июнь 2020

Украину будет заливать дождями / УНИАН

Уже не один синоптик составил прогноз погоды на июнь 2020, причем все они обещают достаточно прохладный и дождливый первый месяц лета. В Укргидрометцентре также рассказали, чего ждать от погоды в июне.

В частности, там отмечают, что июнь 2020 окажется близким к норме по осадкам, а по температуре – даже более теплым. Как рассказал в интервью сайту Сегодня замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, среднемесячная температура ожидается 18-22 градуса тепла, в горных районах – 14-16 градусов, что на 1-1,5 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений с 1981 по 2010 годы.

"То есть, нельзя сказать, что месяц окажется холодным, но и жары намного выше +30, как бывало в отдельные годы в июне, пока не ждем", - отметил синоптик.

Осадки также будут соответствовать многолетним нормам: от 43 мм - на Юге и до 90 мм - в западных регионах. При этом в горах выпадет даже до 156 мм осадков, это уже настоящий потоп.

"Дожди часто будут грозовые, с градом, сильными порывами ветра. То есть весь набор явлений, характерный для июня. После ливней возможны утренние туманы", - подчеркнул Прокопенко.

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.