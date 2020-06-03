Погода в Украине в июне 2020: синоптик сказал, когда перевалит за +30

В Украине во второй декаде июня будет жарко, спрогнозировал синоптик / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине во второй декаде июня будет жаркой.

До 5 июня днем температура составит до +17…+19 градусов, а потом "резко уходит вверх", рассказал эксперт Obozrevatel.

По его словам, 8-20 июня дневная температура будет на уровне +26…+28, а с 21 числа и до конца месяца – +31…+34.

Собеседник добавил, дожди в нашей стране будут идти до 7 июня, а потом 10-13, 17-19 и 29-30 числа.

Также Горбань поделился, что холодная погода в мае 2020 связана с циклом солнечной активности.

"…В 11-летнем цикле Солнце находится на самом низком активном уровне. Такого низкого уровня не было примерно 110 лет. На Солнце нет ни одного пятна", – отметил синоптик.

Ранее появился прогноз погоды для Украины на Троицу (празднуется 7 июня). Прогнозировалось, что будет тепло, осадки не ожидались на востоке и на юге государства.