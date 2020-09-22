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"Погода в Киеве изменится": синоптик предупредила о дождях

22 сентября 2020, 22:04

Скоро в столице может быть мокро, поделилась эксперт.

Эксперт предупредила, что в Киеве в воскресенье пройдут дожди – Погода Киев
В Киеве в воскресенье пройдут дожди, предупредила эксперт / УНИАН

Погода в Киеве на 23 сентября 2020 года – на среду, спрогнозирована солнечная и теплая, ближайшие дожди ожидаются на выходных.

В столице завтра днем ожидается до +25 градусов, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в столице дожди пройдут в воскресенье, 27 сентября.

"В Киеве завтра то, что и сегодня – солнце и +25 градусов. Ближайшие дожди придут в воскресенье", – поделилась эксперт.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что в Киеве в ночь на среду максимальная температура составит +11 градусов.

Погода в Киеве завтра:

  • Ночью +9…+11;
  • Днем +23…+25.
Эксперт предупредила, что в Киеве в воскресенье пройдут дожди – Погода Киев
В Киеве в воскресенье пройдут дожди, предупредила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

Также в Гидрометцентре отметили, что 27 сентября в столице днем и ночью прогнозируется дождь, возможна гроза.

Эксперт предупредила, что в Киеве в воскресенье пройдут дожди – Погода Киев
В Киеве в воскресенье пройдут дожди, предупредила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

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