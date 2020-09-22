"Погода в Киеве изменится": синоптик предупредила о дождях

Скоро в столице может быть мокро, поделилась эксперт.
Погода в Киеве на 23 сентября 2020 года – на среду, спрогнозирована солнечная и теплая, ближайшие дожди ожидаются на выходных.
В столице завтра днем ожидается до +25 градусов, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее данным, в столице дожди пройдут в воскресенье, 27 сентября.
"В Киеве завтра то, что и сегодня – солнце и +25 градусов. Ближайшие дожди придут в воскресенье", – поделилась эксперт.
На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что в Киеве в ночь на среду максимальная температура составит +11 градусов.
Погода в Киеве завтра:
- Ночью +9…+11;
- Днем +23…+25.
Также в Гидрометцентре отметили, что 27 сентября в столице днем и ночью прогнозируется дождь, возможна гроза.
- Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 24 сентября часть нашей страны накроют грозы.
- Синоптики отметили, что грозы ожидаются в Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Автор: Екатерина Присяжнюк