"Погода в Киеве изменится": синоптик предупредила о дождях

В Киеве в воскресенье пройдут дожди, предупредила эксперт / УНИАН

Погода в Киеве на 23 сентября 2020 года – на среду, спрогнозирована солнечная и теплая, ближайшие дожди ожидаются на выходных.

В столице завтра днем ожидается до +25 градусов, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в столице дожди пройдут в воскресенье, 27 сентября.

"В Киеве завтра то, что и сегодня – солнце и +25 градусов. Ближайшие дожди придут в воскресенье", – поделилась эксперт.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что в Киеве в ночь на среду максимальная температура составит +11 градусов.

Погода в Киеве завтра:

Ночью +9…+11;

Днем +23…+25.

В Киеве в воскресенье пройдут дожди, предупредила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

Также в Гидрометцентре отметили, что 27 сентября в столице днем и ночью прогнозируется дождь, возможна гроза.

В Киеве в воскресенье пройдут дожди, предупредила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua