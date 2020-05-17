Киеву спрогнозировали один сухой день: названа дата

Прогноз погоды для Киева на ближайшие пять дней дождливый.
В Украинском гидрометцентре сообщили, что погода в Киеве до пятницы, 22 мая, будет дождливая.
Сухая погода днем прогнозируется только 20 мая, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, в понедельник, 18 мая, в столице ночью и днем ожидается дождь, а во вторник, 19 числа, возможна гроза.
Погода на завтра в Киеве:
Ночью +7…+9, дождь, днем +16…+18, дождь.
Прогноз погоды для Киева на 19-22 мая
- Погода 19 мая: ночью +6…+8, без осадков, днем +16…+18, дождь;
- Погода 20 мая: ночью +10…+12, дождь, днем +13…+15, без осадков;
- Погода 21 мая: ночью +4…+6, без осадков, днем +13…+15, дождь;
- Погода 22 мая: ночью +4…+6, без осадков, днем +13…+15, дождь.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 18 мая Украина будет находиться в зоне влияния антициклона, поэтому на значительной части территории страны не прогнозируются осадки.