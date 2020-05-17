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Киеву спрогнозировали один сухой день: названа дата

17 мая 2020, 22:21

Прогноз погоды для Киева на ближайшие пять дней дождливый.

В Киеве днем 20 мая ожидается сухая погода – Погода в Киеве
В Киеве днем 20 мая спрогнозировали сухую погоду / УНИАН

В Украинском гидрометцентре сообщили, что погода в Киеве до пятницы, 22 мая, будет дождливая.

Сухая погода днем прогнозируется только 20 мая, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник, 18 мая, в столице ночью и днем ожидается дождь, а во вторник, 19 числа, возможна гроза.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +7…+9, дождь, днем +16…+18, дождь.

Прогноз погоды для Киева на 19-22 мая

  • Погода 19 мая: ночью +6…+8, без осадков, днем +16…+18, дождь;
  • Погода 20 мая: ночью +10…+12, дождь, днем +13…+15, без осадков;
  • Погода 21 мая: ночью +4…+6, без осадков, днем +13…+15, дождь;
  • Погода 22 мая: ночью +4…+6, без осадков, днем +13…+15, дождь.

  • В Киеве днем 20 мая спрогнозировали сухую погоду meteo.gov.ua
  • В Киеве днем 20 мая спрогнозировали сухую погоду meteo.gov.ua
  • В Киеве днем 20 мая спрогнозировали сухую погоду meteo.gov.ua
  • В Киеве днем 20 мая спрогнозировали сухую погоду meteo.gov.ua
  • В Киеве днем 20 мая спрогнозировали сухую погоду meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 18 мая Украина будет находиться в зоне влияния антициклона, поэтому на значительной части территории страны не прогнозируются осадки.

погода в Киеве прогноз погоды Укргидрометцентр
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