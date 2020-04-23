"Неслабый дождь": когда Киев "зальет" – синоптики назвали даты

В Киеве на выходных прогнозируются дожди / Reuters

Погода на сегодня в Киеве – на четверг, 23 апреля, спрогнозирована сухая и теплая, днем ожидается до +16 градусов.

В пятницу, 24 числа, в столице может быть еще немного теплее, поделились прогнозом в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что на выходных, 25-26 апреля, в Киеве задождит, в субботу прогнозируется неслабый дождь.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +5…+7, днем +15…+17, без существенных осадков.

Погода в Киеве 25-26 апреля:

25 апреля – ночью +5…+7, без существенных осадков; днем +15…+17 и неслабый дождь;

26 апреля – ночью +6…+8, дождь, днем +12…+14 и дождь.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 25 апреля в Украину придет циклон, благодаря нему в большинство областей пройдут уверенные дожди. По словам эксперта, уверенные дожди светят всем регионам украинского государства, кроме южных.