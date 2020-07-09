Киеву светят "горячие" дни – синоптик

В Киеве на выходных будет до +32, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в субботу и воскресенье, 11-12 июля, в Киеве будет жаркая погода.

На выходных в столице температура воздуха днем может достичь отметки в +32 градуса, написала эксперт на своей странице в Facebook.

Диденко предупредила, что с понедельника, 13 июля, погода в Киеве изменится.

"В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов, а с понедельника в столицу опять придет свежий комфортный воздух", – сообщила она.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 11-12 июля в Киеве максимальная дневная температура составит +31.

Прогноз погоды для Киева от Укргидрометцентра на 11 июля:

Ночью +15…+17, без осадков;

Днем +29…+31, без осадков.

В Киеве на выходных будет до +32, спрогнозировала синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве 12 июля – прогноз от Укргидрометцентра:

Ночью +18…+20, без осадков;

Днем +29…+31, без осадков.

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В Киеве на выходных будет до +32, спрогнозировала синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что 10 июля в Киеве ожидается практически идеальная погода, как для лета – без осадков, солнечно, немного красивых белых кучевых облаков и максимальная температура воздуха +26, +27.