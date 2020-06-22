"Уйдут дожди": синоптик спрогнозировал, когда в Киев вернется жара

В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве во вторник и среду, 23-24 июня, прогнозируется нежаркая и мокрая, возможны грозы.

В четверг, 25 числа, в столице будет сухо и немного повысится температура, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в пятницу и субботу, 26-27 июня, в Киеве ожидается небольшая облачность, а максимальная дневная температура может составить +29 градусов.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +17…+19, дождь;

Днем +25…+27, дождь.

В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 24 июня:

Ночью +16…+18, дождь;

Днем +24…+26, дождь.

В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 25 июня:

Ночью +16…+18, без осадков;

Днем +26…+28, переменная облачность.

В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 26 июня:

Ночью +15…+17, без осадков;

Днем +27…+29, небольшая облачность.

В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве 27 июня:

Ночью +15…+17, без осадков;

Днем +27…+29, небольшая облачность.

В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Киеве 23-24 июня резко упадет температура.

Напомним, в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщали, что 10 июня в столице среднесуточная температура была самой высокой почти за 140 лет.