УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

"Уйдут дожди": синоптик спрогнозировал, когда в Киев вернется жара

Столицу на этой неделе покинут грозы, отметили в Укргидрометцентре.

22 июня 2020, 20:56
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве скоро будет сухо и жарко – Погода в Киеве
В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве во вторник и среду, 23-24 июня, прогнозируется нежаркая и мокрая, возможны грозы.

В четверг, 25 числа, в столице будет сухо и немного повысится температура, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в пятницу и субботу, 26-27 июня, в Киеве ожидается небольшая облачность, а максимальная дневная температура может составить +29 градусов.

Погода на завтра в Киеве:

  • Ночью +17…+19, дождь;
  • Днем +25…+27, дождь.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве скоро будет сухо и жарко – Погода в Киеве
В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 24 июня:

  • Ночью +16…+18, дождь;
  • Днем +24…+26, дождь.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве скоро будет сухо и жарко – Погода в Киеве
В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 25 июня:

  • Ночью +16…+18, без осадков;
  • Днем +26…+28, переменная облачность.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве скоро будет сухо и жарко – Погода в Киеве
В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 26 июня:

  • Ночью +15…+17, без осадков;
  • Днем +27…+29, небольшая облачность.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве скоро будет сухо и жарко – Погода в Киеве
В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве 27 июня:

  • Ночью +15…+17, без осадков;
  • Днем +27…+29, небольшая облачность.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве скоро будет сухо и жарко – Погода в Киеве
В Киеве скоро будет сухо и жарко, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Киеве 23-24 июня резко упадет температура.

Напомним, в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщали, что 10 июня в столице среднесуточная температура была самой высокой почти за 140 лет.

прогноз погоды погода в Киеве Укргидрометцентр жара
Сейчас вы просматриваете новость «"Уйдут дожди": синоптик спрогнозировал, когда в Киев вернется жара». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:11
Непогода на западе Украины: водой сносило людей, затоплено 9 районов
20:59
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 22 июня
20:56
"Уйдут дожди": синоптик спрогнозировал, когда в Киев вернется жара Видео
20:52
Врач озвучила три причины роста заболеваемости Covid-19 в Украине
20:41
"Купол цирка": Зеленский сделал громкое заявление о борьбе с коронавирусом
20:06
"Ситуация стабильная": выяснились условия ослабления карантина в столице
20:00
Волынь усиливает карантин из-за Covid-19
19:58
Эксперт сказал, грозит ли Украине новая агрессия России
19:31
Зеленский признался, рискнул ли поехать на парад по приглашению Путина
19:23
Турецкий поток останавливает работу
19:22
Когда ждать второй волны и что не так со статистикой: профессор Амосова о коронавирусе в Украине
19:03
Порошенко хочется быть жертвой – Зеленский Видео
19:00
Взрыв в Киеве на Позняках: выяснилось, была ли в доме взрывчатка
18:40
Давление на Яценюка, лоббизм Коболева и "ангел-хранитель": что содержится на новых пленках Деркача Видео
18:34
Европа начала закачивать свой газ в украинские хранилища
18:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июня: кто найдет денежный источник Видео
17:40
Пленки Деркача: ЦРУ помогало Порошенко бороться с бывшим нардепом Онищенко Видео
17:39
В Украине разрешили провести ВНО: названы даты
17:31
"Довела мужика": Кристина Асмус объявила о разводе с Харламовым
17:28
Врач объяснила, почему в Украине не началась вторая волна коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять