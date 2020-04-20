"Пройдут дожди": Киеву пообещали почти +20

В Киеве на этой неделе ожидается ощутимое потепление / УНИАН

Погода в Киеве в понедельник, 20 апреля, прогнозируется более-менее теплая – максимальная температура днем может составить +13 градусов, существенные осадки не ожидаются.

После дождливых дней – 21-22 апреля, в столице ожидается теплая погода, температура прогнозируется до +16, поделились прогнозом в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что погода будет теплой 23-24 апреля.

Погода на завтра-послезавтра в Киеве:

21 апреля: ночью +3…+5, днем +10…+12, дождь;

22 апреля: ночью +3…+5, днем +10…+12, дождь.

Прогноз погоды для Киева на 23-24 апреля:

23 апреля: ночью +2…+4 градусов, днем +14…+16;

24 апреля: ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16.

Ранее по Киеву "ударили" две стихии. В столице была мощная пылевая буря, есть пострадавшие. Также Киев накрыл дым от пожаров, которые бушевали в разных местах, в частности, в Чернобыльской зоне.