"Пройдут дожди": Киеву пообещали почти +20

Прогноз погоды для Киева на ближайшие дни мокрый, но вскоре погода изменится, сообщили синоптики.
Погода в Киеве в понедельник, 20 апреля, прогнозируется более-менее теплая – максимальная температура днем может составить +13 градусов, существенные осадки не ожидаются.
После дождливых дней – 21-22 апреля, в столице ожидается теплая погода, температура прогнозируется до +16, поделились прогнозом в Украинском гидрометцентре.
Синоптики добавили, что погода будет теплой 23-24 апреля.
Погода на завтра-послезавтра в Киеве:
- 21 апреля: ночью +3…+5, днем +10…+12, дождь;
- 22 апреля: ночью +3…+5, днем +10…+12, дождь.
Прогноз погоды для Киева на 23-24 апреля:
- 23 апреля: ночью +2…+4 градусов, днем +14…+16;
- 24 апреля: ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16.
Ранее по Киеву "ударили" две стихии. В столице была мощная пылевая буря, есть пострадавшие. Также Киев накрыл дым от пожаров, которые бушевали в разных местах, в частности, в Чернобыльской зоне.