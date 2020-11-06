Погода в Киеве на выходных изменится: чего ожидать

Киеву спрогнозированы сухие и нехолодные выходные.
В пятницу, 6 ноября, в Киеве днем не прогнозируются осадки, а максимальная температура ожидается +9 градусов.
Погода в Киеве на выходные – субботу и воскресенье, 7-8 ноября, спрогнозирована более теплая, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики отметили, что на выходных максимальная дневная температура может составить +11 градусов.
Прогноз для Киева на 6 ноября:
Днем +7…+9, без осадков.
Погодная карта на 6 ноября
Прогноз погоды для Киева на 7-8 ноября:
- Ночью +4…+6, без осадков;
- Днем +9…+11, без осадков.
Погодная карта на 7 ноября
Погодная карта на 8 ноября
- Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз для Киева на 6-8 ноября.
- Эксперт говорила, что 6 ноября в столице днем ожидается около +8 градусов, а 7-8 числа максимальная дневная температура может составить +12.
Автор: Екатерина Присяжнюк