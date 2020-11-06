Погода в Киеве на выходных изменится: чего ожидать

В Киеве на выходных потеплеет и не будет дождей, спрогнозировали синоптики / УНИАН

В пятницу, 6 ноября, в Киеве днем не прогнозируются осадки, а максимальная температура ожидается +9 градусов.

Погода в Киеве на выходные – субботу и воскресенье, 7-8 ноября, спрогнозирована более теплая, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики отметили, что на выходных максимальная дневная температура может составить +11 градусов.

Прогноз для Киева на 6 ноября:

Днем +7…+9, без осадков.

Погодная карта на 6 ноября

В Киеве на выходных потеплеет и не будет дождей, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 7-8 ноября:

Ночью +4…+6, без осадков;

Днем +9…+11, без осадков.

Погодная карта на 7 ноября

В Киеве на выходных потеплеет и не будет дождей, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погодная карта на 8 ноября

В Киеве на выходных потеплеет и не будет дождей, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua