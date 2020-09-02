Погода в Киеве резко изменится: синоптики предупредили о падении температуры

В Киеве в пятницу резко снизится температура, сообщили в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве завтра – в четверг, 3 сентября, резко изменится.

В среду, 2 сентября, в столице максимальная дневная температура прогнозировалась +33 градуса, а днем 3 числа максимум ожидается +28, сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики добавили, что 2 и 3 сентября в Киеве не прогнозируются осадки.

Погода в Киеве на сегодня:

Днем +31…+33, без осадков.

В Киеве в пятницу резко снизится температура, сообщили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 3 августа:

Ночью +18…+20, без осадков;

Днем +26…+28, без осадков.

В Киеве в пятницу резко снизится температура, сообщили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Украины Вера Балабух поделилась прогнозом погоды для нашей страны на осень 2020.

Метеоролог говорила, что в Украине будет продолжаться засуха, и из-за этого усилится пожарная опасность.