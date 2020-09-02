Погода в Киеве резко изменится: синоптики предупредили о падении температуры

Киев покинет жара, спрогнозировал синоптик.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве завтра – в четверг, 3 сентября, резко изменится.
В среду, 2 сентября, в столице максимальная дневная температура прогнозировалась +33 градуса, а днем 3 числа максимум ожидается +28, сообщили в Гидрометцентре.
Синоптики добавили, что 2 и 3 сентября в Киеве не прогнозируются осадки.
Погода в Киеве на сегодня:
Днем +31…+33, без осадков.
Прогноз погоды для Киева на 3 августа:
- Ночью +18…+20, без осадков;
- Днем +26…+28, без осадков.
Ранее кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Украины Вера Балабух поделилась прогнозом погоды для нашей страны на осень 2020.
Метеоролог говорила, что в Украине будет продолжаться засуха, и из-за этого усилится пожарная опасность.
Автор: Екатерина Присяжнюк