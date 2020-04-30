"Падение температуры, грозы": Киев предупредили о майских погодных сюрпризах

В начале мая Киеву светят погодные сюрпризы / УНИАН

Погода на сегодня в Киеве – на четверг, 30 апреля, прогнозируется теплая и дождливая, максимальная температура днем ожидается +23 градуса.

В пятницу, 1 мая, в столице резко снизится дневная температура воздуха, будет мокро и ожидается гроза, предупредили в Украинском гидрометцентре.

В субботу, 2 числа, в Киеве прогнозируется повышение дневной температуры и тоже ожидается дождь с грозой.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +8…+10, дождь, днем +16…+18, дождь.

Погода в Киеве 2 мая:

Ночью +8…+10, днем +20…+22, дождь.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Киеве 30 апреля погода будет определяться влиянием циклона, он принесет периодические дожди, а местами – грозы.

Также эксперт составила прогноз погоды для столицы на начало мая. Синоптик поделилась, что 1 мая в Киеве похолодает, потом потеплеет, а 4-5 числа температура снова снизится.