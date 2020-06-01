УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Дожди покинут часть Украины: названы области-счастливчики

1 июня 2020, 21:26

По информации синоптиков, дожди прекратятся в центре и на юге нашей страны.

человек,дождь
Синоптики рассказали, в каких областях Украины прекратятся ливни / Reuters

Погода в Украине 2 июня 2020 формируется циклоном по имени Izolde: украинцев ждут дожди, а местами – даже снег. Вто же время стало известно, что дожди пройдут в западных, северных и восточных областях. В центре и на юге должно быть сухо.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в западных регионах похолодает, ожидается от 10 до 14 градусов тепла. В Житомирской и Винницкой областях, где также пройдут осадки, будет от 11 до 13 градусов выше нуля.

Еще дожди охватят Киевскую, Черниговскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Однако на востоке, юге и в центре Украины будет немного теплее: от 15 до 20 градусов.

Погода в Украине

Ранее синоптик дал прогноз на июнь 2020. Нельзя сказать, что месяц окажется холодным, но и жары тоже не будет.

Также народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.

Погода в Украине Погода на завтра погода Укргидрометцентр дождь
Сейчас вы просматриваете новость «Дожди покинут часть Украины: названы области-счастливчики». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:36
В Слуге народа предложили новые назначения в Кабмин: перечень кандидатов
21:26
Дожди покинут часть Украины: названы области-счастливчики
21:07
Умер Мирослав Скорик - легендарный украинский композитор Видео
21:00
"Досадная неприятность": Разумков высказался о выходке минера в Киеве
20:53
Деканоидзе рассказала, планирует ли сменить Авакова во главе МВД Украины
20:27
Трамп в беседе с Путиным позвал Россию на саммит G7
20:26
Открытие пляжей в Киеве: выяснились дата и условия
20:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июня: осуществление любовной мечты и денежный успех Видео
20:07
"Попка как персик": голая Шурыгина взбудоражила провокационным фото
19:55
Журналист поведал о главной дилемме президента Зеленского
19:43
Пустят не всех: пограничники уточнили, кому можно ехать в Польшу Видео
18:44
Пам'ятаю - Alyona Alyona записала песню ко Дню защиты детей Видео
18:36
В Украине анонсировали подготовку роста счетов за газ для населения Видео
18:32
У Зеленского захотели ограничить число журналистов, которых допустят к президенту
18:18
В Госпогранслужбе рассказали, можно ли поехать за границу по цифровому паспорту
18:09
Как бороться с комплексами у детей - совет от Аллы Костромичевой
18:06
Поправки в Конституцию: Путин объявил дату, когда решится судьба РФ Видео
17:58
Сами виноваты: в украинском учебнике решили оправдать воров и насильников
17:54
В Одессе поймали школьницу, распространявшую детское порно
17:44
Полицейские в Миннеаполисе обстреляли журналистов – видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять