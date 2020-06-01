Дожди покинут часть Украины: названы области-счастливчики

Синоптики рассказали, в каких областях Украины прекратятся ливни / Reuters

Погода в Украине 2 июня 2020 формируется циклоном по имени Izolde: украинцев ждут дожди, а местами – даже снег. Вто же время стало известно, что дожди пройдут в западных, северных и восточных областях. В центре и на юге должно быть сухо.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в западных регионах похолодает, ожидается от 10 до 14 градусов тепла. В Житомирской и Винницкой областях, где также пройдут осадки, будет от 11 до 13 градусов выше нуля.

Еще дожди охватят Киевскую, Черниговскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Однако на востоке, юге и в центре Украины будет немного теплее: от 15 до 20 градусов.

Погода в Украине

Ранее синоптик дал прогноз на июнь 2020. Нельзя сказать, что месяц окажется холодным, но и жары тоже не будет.

Также народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.