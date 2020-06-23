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Будет легче дышать: синоптик рассказала, чего ждать от погоды завтра

Погода в Киеве будет достаточно комфортной, однако ожидается кратковременный дождь, гроза.

23 июня 2020, 12:15

весна,погода
Прогноз погоды говорит о дождях и снижении температуры / УНИАН

Погода в Украине в среду, 24 июня, порадует прохладой – жара немного ослабнет и станет легче дышать.

Прогноз погоды на среду опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

В течение 24 июня температура воздуха снизится до +23…+27 градусов. В западных областях столбики термометров покажут +20… +25 градусов. На юге и юго-востоке жара не отступит - от +26 до +30 градусов.

Синоптик также прогнозирует дожди на среду – их принесет циклон Rosemarie. В Сумской, Харьковской и Луганской областях завтра существенные осадки маловероятны.

"Сложной остается ситуация на реках Прикарпатья и Буковины - там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, сели и подтопления хозяйств", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве 24 июня будет достаточно комфортной, однако ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем ​​поднимется до +23… +25 градусов.

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Как сообщал Главред, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Киеве 23-24 июня резко упадет температура.

Тем временем, народный синоптик Леонид Горбань подробно рассказал, каким будет лето 2020.

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