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Резко изменится погода: синоптики уточнили прогноз на завтра

Укргидрометцентр порадовал информацией о погоде на пятницу, 26 июня.

25 июня 2020, 21:57
погода, лето
Синоптики обещают солнечную погоду, без осадков / Фото pixabay.com

Погода в Украине - в пятницу, 26 июня, по всей территории нашей страны ожидается теплая и солнечная погода, осадков не планируется.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, согласно которым дожди с грозами вероятны лишь на Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

Температура воздуха во всех регионах страны будет колебаться в районе 30 градусов тепла: от 27 до 32. Теплее всего будет на юге Украины.

В Киеве в пятницу ожидается от 29 до 31 градуса тепла.

Ночью тоже будет теплее: от +11 до +15 градусов в западных и восточных регионах, и от +13 до +19 в остальных областях.

Погода в Украине

Также ранее Главред писал, что народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине сухая погода будет преобладать благодаря антициклону Utz, который "поборет" дожди.

Ранее замдиректора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк говорил, что в Украине большое количество осадков приведет к формированию паводков, а рост скорости ветра будет нести разрушительную силу.

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