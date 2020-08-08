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Жара и дожди: в каких областях существенно изменится погода

8 августа 2020, 22:30

Синоптики предупредили о грозах в западном регионе.

дождь
Синоптики дали прогноз на завтра / УНИАН

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье, 9 августа - в каких областях Украины будет жарко и сухо, а где ожидаются грозовые дожди.

О погоде рассказали в Укргидрометцентре.

9 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем ​​местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +​​23...+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +18...+23 градуса.

В Моршине и Трускавце ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов.

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На севере Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем ​​в Житомирской области местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +​​23...+29 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+19 градусов, днем +​​24...+30 градусов.

На востоке страны переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +24...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +​​28...+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +​​29...+34 градуса.

Ранее Наталья Диденко составила прогноз погоды для Киева на 7 августа. По ее данным, максимальная температура днем может составить +30. Также синоптик предупреждала, что 9 августа в столице местами возможны грозовые дожди.

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