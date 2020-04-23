"Накроет фронт": части Украины светят серьезные дожди

Скоро части Украины светят серьезные дожди, предупредила Наталья Диденко / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что часть Украины накроет атмосферный фронт и спровоцирует влажную дождевую погоду.

Погода в Украине в большинстве областей будет мокрой в субботу, 25 апреля, говорится на странице эксперта в Facebook.

По словам Диденко, более серьезные дожди будут в центральных регионах, на западе, на севере и в Харьковской области украинского государства.

Прогноз погоды для южной части нашей страны, а также Луганской и Донецкой областей сухой – там будет преобладать сухая воздушная масса.

Читайте такжеЗасухи, пожары и другие аномалии: метеоролог предупредила о серьезных изменениях климатаРанее в Украинском гидрометцентре поделились прогнозом погоды для Киева на ближайшие дни. Синоптики спрогнозировали, что в столице 24 апреля не ожидаются осадки, а 25-26 числа задождит. В Укргидрометцентре предупредили, что 25 апреля в Киеве прогнозируется неслабый дождь.