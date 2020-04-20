"Больше дождей и серьезное потепление": Украине насулили изменение погоды

Скоро в нашей стране ощутимо повысится температура, предупредила синоптик.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что во второй половине недели погода в Украине станет ощутимо теплее.
В ближайшие выходные в нашей стране станет существенно больше дождей, поделилась эксперт прогнозом в Facebook.
Диденко добавила, что завтра дожди прогнозируются на левобережной части украинского государства.
Погода на завтра в Украине:
Ночью +1…+5 градусов, местами заморозки 0-3, днем практически везде +8…+13.
"…ветер ожидается с севера, то есть, северный, в восточных областях – северо-западный. Умеренный, временами – порывистый", – отметила синоптик.
Погода в Киеве завтра:
Ночная температура +1...+3, на окраинах заморозки 0-2, а днем ожидается +8…+10.
"…21 апреля в Киеве ветер ожидается северо-западный, порывистый. Существенные осадки маловероятны…", – спрогнозировала Диденко.
Ранее появился прогноз погоды на 21-22 апреля от Украинского гидрометцентра. Синоптики предупредили, что в большинстве областей нашей страны на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-3 градуса.