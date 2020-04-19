"Накроют сильные заморозки": каким областям Украины грозит "погодный удар"

В некоторых областях нашей страны скоро ожидаются заморозки в воздухе.
В ночь на понедельник, 20 апреля, погода в Украине будет неблагоприятной в ряде областей – их накроют сильные заморозки.
Сильные заморозки в воздухе грозят северным и западным областям, а также Виннитчине, предупредили в Укргидрометцентре.
Синоптики добавили, что во вторник и среду, 21-22 апреля, в большинстве регионов нашей страны (исключение – крайний юг) ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.
Погода на завтра в Украине – в каких областям прогнозируются ощутимые заморозки:
- Волынская область – -0…-2;
- Ровенская область – -0…-2;
- Черниговская область – -0…-2;
- Сумская область – -0…-2.
Ранее появился прогноз погоды для Киева на ближайшие дни. Синоптики предупредили, что в столице ожидается снижение дневной температуры воздуха и повышение ночной температуры, а также возможны дожди.