"Накроют сильные заморозки": каким областям Украины грозит "погодный удар"

Ряду областей Украины грозят сильные заморозки, предупредили синоптики / getbg.net

В ночь на понедельник, 20 апреля, погода в Украине будет неблагоприятной в ряде областей – их накроют сильные заморозки.

Сильные заморозки в воздухе грозят северным и западным областям, а также Виннитчине, предупредили в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что во вторник и среду, 21-22 апреля, в большинстве регионов нашей страны (исключение – крайний юг) ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.

Погода на завтра в Украине – в каких областям прогнозируются ощутимые заморозки:

Волынская область – -0…-2;

Ровенская область – -0…-2;

Черниговская область – -0…-2;

Сумская область – -0…-2.

Ряду областей Украины грозят сильные заморозки, предупредили синоптики / meteo.gov.ua

Ранее появился прогноз погоды для Киева на ближайшие дни. Синоптики предупредили, что в столице ожидается снижение дневной температуры воздуха и повышение ночной температуры, а также возможны дожди.