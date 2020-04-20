Синоптик предупредил о "погодных ударах": каким областям Украины напрячься

Украине грозит ветреная погода и заморозки / УНИАН

Погода на сегодня в Украине – на понедельник, 20 апреля, прогнозируется ветреная, скорость ветра ожидается 15-20 м/с.

Во вторник и среду, 21-22 апреля, в большинстве областей украинского государства прогнозируются заморозки, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-3 градуса. По их данным, заморозки не грозят Закарпатской области и крайнему югу нашей страны.

По сведениям Укргидрометцентра, погода в Украине 21-22 апреля в ряде областей будет дождливой. Максимальная дневная температура ожидается на Закарпатье – +17, а минимальная – на Сумщине и Луганщине – +8 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о погодных качелях в Киеве. Синоптики сообщили, что 21-22 апреля будут дожди, и температура немного снизится. Прогноз погоды на следующие два дня более теплый и сухой.