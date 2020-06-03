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"Идет жара": в Украине усилится потепление – синоптик

3 июня 2020, 13:22

В нашей стране скоро станет теплее, сообщила Диденко.

Диденко спрогнозировала, что в Украине на выходных в ряде областей будет до +30 – Погода в Украине
В Украине на выходных в ряде областей будет до +30, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что до конца недели в Украине усилится потепление, ожидается до +28 градусов.

В субботу и воскресенье, 6-7 июня, в ряде регионов нашей страны прогнозируется до +30, сообщила Диденко в Facebook.

Синоптик добавила, что на выходных до +30 прогнозируется местами на юге, на востоке и в Днепропетровской области.

Диденко отметила, что погода в Украине в четверг, 4 июня, будет дождливой, местами возможны грозы и град, однако температура воздуха повысится – повсюду днем ожидается +17…+22 градуса.

По ее данным, существенные осадки не ожидаются только на востоке государства и в его южной части.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине жарко будет второй декаде июня – ожидается +31…+34 градуса, а до 5 числа дневная температура не превысит +19.

Наталья Диденко синоптик прогноз погоды
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