"Идет жара": в Украине усилится потепление – синоптик

В Украине на выходных в ряде областей будет до +30, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что до конца недели в Украине усилится потепление, ожидается до +28 градусов.

В субботу и воскресенье, 6-7 июня, в ряде регионов нашей страны прогнозируется до +30, сообщила Диденко в Facebook.

Синоптик добавила, что на выходных до +30 прогнозируется местами на юге, на востоке и в Днепропетровской области.

Диденко отметила, что погода в Украине в четверг, 4 июня, будет дождливой, местами возможны грозы и град, однако температура воздуха повысится – повсюду днем ожидается +17…+22 градуса.

По ее данным, существенные осадки не ожидаются только на востоке государства и в его южной части.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине жарко будет второй декаде июня – ожидается +31…+34 градуса, а до 5 числа дневная температура не превысит +19.