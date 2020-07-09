В Украину возвращается жара: синоптик назвала дату

Прогноз погоды на 11 июля для Украины жаркий, поделилась синоптик / Reuters

Замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что погода в Украине завтра – в пятницу, 10 июля, в большинстве областей будет сухой.

На протяжении ближайших суток погоду в нашей стране будет определять холодный воздух из Атлантики, рассказала синоптик Фактам.

Собеседница добавила, что рост температуры в украинском государстве снова будет наблюдаться в субботу, 11 июля, – ожидается +28…+33 градуса.

"…11 июля также без осадков, но в этот день к Украине подойдет еще один атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди с грозами на западе. …по ночам столбики термометров будут показывать 8-16 градусов тепла, на побережье моря – 15-20 выше нуля", – сказала эксперт.

По ее словам, в воскресенье и понедельник, 12-13 июля, на погоду повлияют атмосферные фронты, в большинстве областей прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а дневная температура снизится до +23…+28.

"…А дальше ожидается в Украине нестабильная погода с дождями и температурой 20-27 градусов, на юге возможно плюс 30", – добавила Голеня.

Читайте такжеСиноптик поделилась погодной сенсациейНа сайте Укргидрометцентра говорится, что самая жаркая погода завтра в нашей стране прогнозируется в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, там температура может достичь отметки в +30 градусов.

Прогноз погоды на 11 июля для Украины жаркий, поделилась синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 10 июля на востоке и на юге Украины жара будет отступать.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что после 11 июля температура в нашей стране может повыситься до +31.