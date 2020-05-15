Аномально жарко и осадки: метеорологи дали прогноз погоды на лето-2020

Лето-2020 будет аномально теплым / Фото pixabay.com

Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) опубликовали информационный бюллетень, в котором дали прогноз погоды на лето 2020. По их данным, летний сезон будте аномально теплым. Очень высокая температура ожидается на поверхности океана в тропических широтах.

По прогнозу ВМО, на большей части планеты в летний сезон температура приповерхностного слоя атмосферы будет выше нормальных значений. Схожая тенденция ожидается и для атмосферных осадков - во многих регионах их количество будет избыточным.

В частности, на территории Южной Америки и полуострова Индостан будет очень мало осадков, а над Австралией, Индонезией и восточной частью Индийского океана - слишком много.

Читайте такжеЛетом реки выйдут из берегов из-за потопа: украинцев поразил аномальный прогнозВ тропических широтах Мирового океана в летний сезон ожидается критический рост температуры воды. В результате возможно усиление тропических циклонов и повышенный риск для коралловых рифов.

Ориентировочный прогноз климата основан на данных, полученных из 13 Глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов, расположенных по всему миру.

Напомним, ранее эксперты заявили, что коронавирус COVID-19 негативно влияет на климатическую ситуацию в мире.