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Аномально жарко и осадки: метеорологи дали прогноз погоды на лето-2020

15 мая 2020, 07:49

Часть планеты накроют сильные осадки, на остальной территории их будет слишком мало.

лето, восход, погода
Лето-2020 будет аномально теплым / Фото pixabay.com

Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) опубликовали информационный бюллетень, в котором дали прогноз погоды на лето 2020. По их данным, летний сезон будте аномально теплым. Очень высокая температура ожидается на поверхности океана в тропических широтах.

По прогнозу ВМО, на большей части планеты в летний сезон температура приповерхностного слоя атмосферы будет выше нормальных значений.  Схожая тенденция ожидается и для атмосферных осадков - во многих регионах их количество будет избыточным. 

В частности, на территории Южной Америки и полуострова Индостан будет очень мало осадков, а над Австралией, Индонезией и восточной частью Индийского океана - слишком много. 

Читайте такжеЛетом реки выйдут из берегов из-за потопа: украинцев поразил аномальный прогнозВ тропических широтах Мирового океана в летний сезон ожидается критический рост температуры воды. В результате возможно усиление тропических циклонов и повышенный риск для коралловых рифов.

Ориентировочный прогноз климата основан на данных, полученных из 13 Глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов, расположенных по всему миру.

Напомним, ранее эксперты заявили, что коронавирус  COVID-19 негативно влияет на климатическую ситуацию в мире.

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