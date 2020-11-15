Погода в Украине на Новый год: народный синоптик огорчил прогнозом

В декабре ожидаются три "плюсовых" и два "минусовых" периода / Фото УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на декабрь 2020 в Украине. По его словам, на День святого Николая ожидаются морозы, а на Новый год – оттепель.

В целом, в декабре ожидаются три "плюсовых" и два "минусовых" периода. В частности, первая неделя месяца будет относительно теплой – столбики термометров покажут +4…+5 градусов. 6 декабря пройдет снег с дождем.

С 8 по 14 декабря ожидаются морозы – температура воздуха опустится до -9…-11 градусов. 8 и 11 декабря возможен снег.

Новое потепление придет с 13 декабря и продлится до 17 числа. Термометры покажут +4…+5 градусов. 15 декабря возможен снег с дождем, 17 декабря – дождь.

С 18 по 28 декабря ожидается длительный морозный период, когда температура воздуха будет опускаться на 10-13 градусов ниже нуля. 18-20 декабря и 27-28 декабря возможен снегопад. Таким образом, в день святого Николая,19 декабря, в Украине будет мороз и снег, прогнозирует народный синоптик.

За несколько дней до Нового года начнется оттепель. 29-31 декабря температура воздуха станет плюсовой - примерно +1…+3 градуса. 29-30 декабря может пройти снег с дождем.

"В январе будет три оттепели и три периода морозов, но сильных морозов не ожидается", – добавил Леонид Горбань.

Он также уточнил, что его расчеты актуальны для центральных регионов Украины, включая Киев.

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Напомним: