Погода в Украине на октябрь: народный синоптик назвал мокрые дни

В октябре 2020 ожидается пять мокрых дней, спрогнозировал Леонид Горбань / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, какая прогнозируется погода в Украине в октябре 2020 года, и назвал мокрые дни.

В нашей стране несущественные осадки ожидаются 9, 10, 14, 18 и 28 октября, рассказал эксперт Фактам.

Собеседник добавил, что на протяжении первой половины месяца дневная температура ожидается +16…+17 градусов.

"…во второй (днем прогнозируется – Ред.) 17-18 градусов… По ночам в Украине похолодает до 2-4 выше нуля", – поделился Горбань.