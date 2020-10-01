Погода в Украине на октябрь: народный синоптик назвал мокрые дни

В нашей стране в октябре не будет много мокрых дней, спрогнозировал эксперт.
Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, какая прогнозируется погода в Украине в октябре 2020 года, и назвал мокрые дни.
В нашей стране несущественные осадки ожидаются 9, 10, 14, 18 и 28 октября, рассказал эксперт Фактам.
Собеседник добавил, что на протяжении первой половины месяца дневная температура ожидается +16…+17 градусов.
"…во второй (днем прогнозируется – Ред.) 17-18 градусов… По ночам в Украине похолодает до 2-4 выше нуля", – поделился Горбань.
- Ранее Украину накрыли дожди, на части территории были грозы, однако ночная температура прогнозировалась выше +10 градусов.
- Напомним, в Укргидрометцентре уже составили прогноз погоды для нашей страны на октябрь 2020.
- Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура на большей части Украины будет в пределах средних многолетних значений – +6…+12, а в горах – +6…+7 градусов.
Автор: Екатерина Присяжнюк