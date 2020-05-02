"Закройте окна, пересидите дома": на Украину обрушатся мощные ливни с градом

На Украину обрушатся мощные ливни с градом и грозой / УНИАН

Грозовые дожди с градом ожидаются вдоль линии Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областей, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Внимание! Вдоль этой линии, охватывая прилегающие районы – сильные ливни, гроза, град!", - написала она в Facebook

В связи с надвигающейся стихией синоптик предложила принять меры предосторожности, а также лишний раз не выходить из дома.

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"Пересидите дома, заберите с улицы легкие предметы, закройте на это время окна", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич дал неожиданный прогноз на лето 2020.