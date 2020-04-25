На Украину надвигается шторм: спасатели предупредили об опасности

В некоторых регионах Украины синоптик пообещал сильный ветер / УНИАН

Погода в Украине на выходных, 25 и 26 апреля, оставляет желать лучшего. В частности, спасатели предупредили о штормовых порывах ветра до 20 м/с и снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

По данным Укргидрометцентра, погода на сегодня в западных, центральных и южных областях, а также в течение суток 26 апреля в Украине обещает порывы ветра 15-20 м/с. Синоптик объявил первый уровень опасности - желтый.

Спасатели также предупреждают о лавинной опасности третьего уровня. Ее причиной станет оттепель в субботу, 25 апреля, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области.

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Как сообщал Главред, ранее Укргидрометцентре предупредили, что 25 апреля в Киеве прогнозируется неслабый дождь.

Кроме того синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, какой будет погода в Украине до конца апреля 2020 года.

Тем временем синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в мае 2020 может удивить неожиданными заморозками как на поверхности почвы, так и воздухе.