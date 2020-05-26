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Каким будет лето 2020: народный синоптик дал прогноз

26 мая 2020, 15:09

Леонид Горбань при составлении прогноза погоды на лето использовал Брюсов календарь.

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Самым теплым месяцем лета 2020 будет август, прогнозирует синоптик / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По его словам, первые два летних месяца нас ждет дождливая и нежаркая погода, зато август порадует по-настоящему летним зноем.

При составлении прогноза погоды Горбань использовал так называемый Брюсов календарь,  который учитывает влияние на погоду расположения планет Солнечной системы. Согласно классификации Брюсова календаря, 2020 год считается годом Луны.

"В год Луны первые два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется – он будет засушливый, жаркий, в середине месяца две недели без дождей", - сказал Горбань изданию Сегодня.

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Как сообщал Главред, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что погода летом 2020 года будет похожа на летний сезон 2001-го. По ее словам, ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.

В свою очередь, климатолог Вера Балабух также дала прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По ее словам, нас ждет нестабильная погода - жара с засухой будет чередоваться с ливнями, шквалами и градом.

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