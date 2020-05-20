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По ряду областей Украины "ударят" заморозки: синоптик назвал даты

20 мая 2020, 13:45

Прогноз погоды для некоторых регионов Украины холодный.

В ближайшие ночи ряду областей грозят заморозки – Погода в Украине
Ряду областей Украины в ближайшие ночи грозят заморозки / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие три ночи, 21-23 мая, в западных областях будет очень холодной – ожидаются заморозки.

В ночь на четверг, 21 мая, заморозки прогнозируются и в северных областях, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что заморозки ожидаются на поверхности почвы, но в Карпатах они могут быть и в воздухе.

"21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 градуса", – отметили в Укргидрометцентре.

Погода на завтра в Украине

На западе ночью прогнозируется до +8, а днем – до +18, в центре ночью до +10, днем – до +18, на севере ночью до +6, днем – до +17. На востоке максимальная ночная температура ожидается +11, а дневная – до +17. На юге прогнозируется немного теплее – ночью до +13, а днем до +19.

Дожди возможны в захваченном РФ Крыму, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

В ближайшие ночи ряду областей грозят заморозки – Погода в Украине
Ряду областей Украины в ближайшие ночи грозят заморозки / meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды на 20 мая. Эксперт сообщила, что осадки ожидаются в Сумской области. Диденко добавила, что в нашей стране потепление возможно не раньше следующей недели.

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