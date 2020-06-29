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Части Украины грозят "удары" стихий: каким регионам готовиться

Погода в Украине сегодня в ряде областей ожидается неблагоприятная.

29 июня 2020, 09:33
Синоптики предупредили, что ряду областей Украины грозят удары стихий – Погода в Украине сегодня
Ряду областей Украины грозят "удары" стихий, предупредили синоптики / Reuters

Синоптики предупредили, что в понедельник, 29 июня, части территории Украины грозят "удары" стихий.

Неблагоприятная погода на сегодня спрогнозирована в западных областях и на Левобережье, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

В Гидрометцентре добавили, что на этих территориях ожидаются грозы, во время грозы в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.

Погода в Украине на сегодня – в каких регионах ожидаются грозы:

  • Волынская область;
  • Ровенская область;
  • Львовская область;
  • Тернопольская область;
  • Хмельницкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область;
  • Сумская область;
  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Луганская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область;
  • Херсонская область.
Синоптики предупредили, что ряду областей Украины грозят удары стихий – Погода в Украине сегодня
Ряду областей Украины грозят "удары" стихий, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Самая высокая температура воздуха прогнозируется в Одесской области – до +33 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на июль 2020 года. Эксперт говорил, что 1-2 и 5 июля ожидаются ливни, а потом установится сухая и жаркая погода.

Погода в Украине прогноз погоды
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