Части Украины грозят "удары" стихий: каким регионам готовиться

Ряду областей Украины грозят "удары" стихий, предупредили синоптики / Reuters

Синоптики предупредили, что в понедельник, 29 июня, части территории Украины грозят "удары" стихий.

Неблагоприятная погода на сегодня спрогнозирована в западных областях и на Левобережье, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

В Гидрометцентре добавили, что на этих территориях ожидаются грозы, во время грозы в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.

Погода в Украине на сегодня – в каких регионах ожидаются грозы:

Волынская область;

Ровенская область;

Львовская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область;

Черниговская область;

Сумская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Луганская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Херсонская область.

Ряду областей Украины грозят "удары" стихий, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Самая высокая температура воздуха прогнозируется в Одесской области – до +33 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на июль 2020 года. Эксперт говорил, что 1-2 и 5 июля ожидаются ливни, а потом установится сухая и жаркая погода.