Части Украины грозят "удары" стихий: каким регионам готовиться

Синоптики предупредили, что в понедельник, 29 июня, части территории Украины грозят "удары" стихий.
Неблагоприятная погода на сегодня спрогнозирована в западных областях и на Левобережье, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
В Гидрометцентре добавили, что на этих территориях ожидаются грозы, во время грозы в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.
Погода в Украине на сегодня – в каких регионах ожидаются грозы:
- Волынская область;
- Ровенская область;
- Львовская область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Луганская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Херсонская область.
Самая высокая температура воздуха прогнозируется в Одесской области – до +33 градусов.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на июль 2020 года. Эксперт говорил, что 1-2 и 5 июля ожидаются ливни, а потом установится сухая и жаркая погода.
Автор: Екатерина Присяжнюк