Засуха и ночное похолодание: синоптик дал подробный прогноз на август

В конце августа по ночам начнет холодать, сказал синоптик / УНИАН

Погода в Украине в августе 2020 будет не очень жаркой. Средняя температура воздуха ожидается в пределах нормы, а на востоке страны даже ниже на 1-1,5 градуса.

Такой прогноз погоды на месяц обнародовал украинский синоптик Игорь Кибальчич, передает издание Обозреватель.

"Ожидаю дефицита осадков, а в отдельных районах дождей вообще может не быть, из-за чего вероятные засухи, а также усиление пожарной опасности в лесах и полях. Более-менее нормальное увлажнение в Крыму и Карпатах", – отметил он.

В свою очередь, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди. Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало.

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Напомним, ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык рассказал, что погода в Украине в августе 2020 мало чем будет отличаться от погоды в течение других августов последних пяти лет. Осадки будут в пределах нормы, а температура воздуха в среднем по Украине ожидается от +19 до +24 градусов. В горах немного прохладнее – 16-17 тепла.