Как закончится лето: синоптик дал прогноз погоды на август 2020

В августе 2020 в среднем по Украине ожидается от +19 до +24 градусов / Фото pixabay.com

Погода в Украине в августе 2020 мало чем будет отличаться от погоды в течение других августов последних пяти лет.

Об этом заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, передает Обозреватель.

Синоптик прогнозирует, что осадки будут в пределах нормы, на уровне 80-100%.

Что касается температурного режима, то в среднем по Украине ожидается от +19 до +24 градусов. В горах немного прохладнее – 16-17 тепла.

"Но это нормально, там всегда прохладнее и зимой, и летом. Ничего аномального на август не прогнозируем. Это не так, как было в августе 2010 года, когда средняя температура была выше на 4 градуса. Тогдашнее лето стало одним из самых жарких в Украине", – рассказал Билык.

Как сообщал Главред, погода в Украине в понедельник, 3 августа, будет определяться антициклоном Claws, который принесет в страну сухую и преимущественно солнечную погоду.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в августе ожидается теплая и комфортная. Синоптики предупредили, что в конце месяца в ряде регионов нашей страны возможны заморозки на поверхности почвы.