Дожди не отступают: синоптик рассказала, чего ждать от погоды

Погода на завтра снова не порадовала солнцем и теплом.
Погода в Украине в среду, 27 мая, в большинстве областей снова будет дождливой. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, сухо будет местами в восточной части Украины, преимущественно в Луганской и Донецкой областях, а также Запорожской и в Николаевской областях.
Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с.
Синоптик обещает, что в среду в Украине будет немного теплее. В большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до +15… +19 градусов. На юге, на востоке, в Днепре ожидается от +17 до +22 градусов.
Погода в Киеве в среду также будет дождливой. Температура воздуха ночью составит около +10 градусов, днем немного теплее – до +17 градусов.
Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на июнь 2020 в Украине.
Как сообщал Главред, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что погода летом 2020 года будет похожа на летний сезон 2001-го. По ее словам, ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.
В свою очередь, климатолог Вера Балабух также дала прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По ее словам, нас ждет нестабильная погода - жара с засухой будет чередоваться с ливнями, шквалами и градом.