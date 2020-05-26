Дожди не отступают: синоптик рассказала, чего ждать от погоды

Синоптик рассказала, где 27 мая будет сухо / УНИАН

Погода в Украине в среду, 27 мая, в большинстве областей снова будет дождливой. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сухо будет местами в восточной части Украины, преимущественно в Луганской и Донецкой областях, а также Запорожской и в Николаевской областях.

Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с.

Синоптик обещает, что в среду в Украине будет немного теплее. В большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до +15… +19 градусов. На юге, на востоке, в Днепре ожидается от +17 до +22 градусов.

Погода в Киеве в среду также будет дождливой. Температура воздуха ночью составит около +10 градусов, днем ​​немного теплее – до +17 градусов.

Погода в Украине 27 мая / t.me/PohodaNatalka/523

Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на июнь 2020 в Украине.

Как сообщал Главред, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что погода летом 2020 года будет похожа на летний сезон 2001-го. По ее словам, ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.

В свою очередь, климатолог Вера Балабух также дала прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По ее словам, нас ждет нестабильная погода - жара с засухой будет чередоваться с ливнями, шквалами и градом.