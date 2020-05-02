Украину накроют грозы: синоптик назвал "грозный" день

В воскресенье Украину накроют грозы, предупредили синоптики / УНИАН

Погода на завтра в Украине, на воскресенье, 3 мая, прогнозируется дождливая и грозовая – грозы накроют всю территорию.

На западе максимальная температура днем составит +18, на севере и в центре – +22, а на востоке и на юге – +23, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что погода в Киеве днем и ночью будет дождливая. Ночью ожидается +10…+12, а днем – +18…+20.

По данным Гидрометцентра, 4 мая грозы ожидаются на большей части территории украинского государства. Сухая погода ожидается на западной части Украины. Прогноз погоды для Черновицкой и Хмельницкой областей мокрый, но грозы не прогнозируются.

В воскресенье Украину накроют грозы, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз для Украины на 2 мая. Эксперт предупредила, что в ряде областей будет мокрая погода, основная порция влаги достанется западной части государства, а также Виннитчине и Житомирщине.