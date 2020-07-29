Украина столкнулась с климатическим шоком: синоптик рассказала, какой погода будет осенью

В Украине ожидается теплый сентябрь - синоптик / Фото pixabay.com

По причине глобальных погодных изменений Украина столкнулась с так называемым климатическим шоком. Вследствие климатических перемен украинцев может ждать жаркая погода даже в сентябре.

Об этом рассказала директор агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает издание Сегодня.

По словам специалиста, в Украине произошел климатический шок, вследствие которого погодные проявления переходят от крайности в крайность – в украинских регионах жара и засуха стремительно сменяются рекордными ливнями. Погодные перемены свидетельствуют о том, что лето может затянуться на целых четыре месяца.Читайте такжеБудет как в Греции: синоптик анонсировал серьезные изменения климата в Украине

"Такие перепады стихии можно назвать климатическим шоком. Лето в этом году может длиться не три, а четыре месяца, до конца сентября, и вся осень будет теплой", – подчеркнула Адаменко.

Ранее синоптик Вазира Мартазинова заявила, что в Украине меняется атмосферная циркуляция, которая приводит к непростым погодным условиям. Процесс смены палящей жары на сильнейшие ливни и песчаные бури говорит о том, что спокойной погоды ждать не следует.

Тем временем ученый Михаил Яцюк акцентировал внимание на разрушительной силе погодных изменений и предсказал негативные последствия таких явлений для сельского хозяйства.