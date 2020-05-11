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Зима захочет реванша: синоптик обескуражила прогнозом погоды

11 мая 2020, 13:24

Погода на завтра обещает неприятные сюрпризы.

Синоптики, погода
Синоптик прогнозирует похолодание / УНИАН

Погода в Украине во вторник, 12 марта, существенно изменится. Холодный атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега, а также снижение температуры воздуха. Об этом свидетельствует прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко.

Мокрый снег завтра возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах ожидается сильный снег и метель.

Синоптик предупредила, что неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра.

В северных областях Украины, в Центре, а во второй половине дня на юге, ожидаются дожди. В зоне фронта местами будут греметь грозы.

Температура воздуха завтра днем ​​снизится в западных областях Украины до +13… +17 градусов. В большинстве областей 12 мая столбики термометров покажут от +17 до +21 градуса, на Востоке и Юге - до +22…+25 градусов.

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Погода в Киеве 12 мая будет определяться атмосферным фронтом. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы. Температура воздуха снизится до +19… +20 градусов.

В среду похолодает до +13… +14 градусов, фронт уйдет, в Киеве появится солнце. В четверг, 14 мая, в Киеве также возможны осадки.

Напомним, синоптик Виталий Постриган рассказал о том, что в начале мая синоптическая ситуация в Украине, в частности период грозовых дождей, была обусловлена влиянием области пониженного давления, которая образовалась между антициклонами над Францией и Средней Волге.

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