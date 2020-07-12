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Погода на завтра: синоптик пообещала дожди и похолодание

Похолодает на Западе, Севере и в большинстве центральных областей.

12 июля 2020, 14:42

лужа,дождь
Погода в Киеве в понедельник будет с дождем / УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 13 июля, будет определяться атмосферным фронтом, который принесет с собой дожди и похолодание.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, 13 июля локальные грозовые дожди пройдут практически повсеместно, кроме восточных областей.

Похолодает на Западе, Севере и в большинстве центральных областей. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +20 градусов. На остальной территории Украины все еще будет жарко.

Погода в Киеве в понедельник будет свежей, прогнозируется дождь. Днем столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов.

t.me/PohodaNatalka

Как сообщал Главред, на 12 июля в западных регионах Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптик предупредил украинцев о граде, сильном дожде и порывах ветра.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды до осени.

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