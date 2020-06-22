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Жара, шквалы, засухи и смерчи: синоптик предупредил об аномальной погоде в Украине

За последние 10-15 лет температура воздуха на территории Украины выросла на 1-2 градуса.

22 июня 2020, 07:37
Киев,жара
Погода в Украине летом стала более жаркой / УНИАН

В регионе, в котором расположена в том числе и Украина, наблюдается один из самых высоких темпов роста температуры в мире за последние 30 лет.

Об этом свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, пишут украинские СМИ.

В частности, в 2019 году показатели роста температуры увеличивались в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Именно поэтому произошли изменения в продолжительности сезонов – холодный период и зима стали значительно короче и теплее, а лето стало более длительным и жарким.

Кроме того, изменился и режим осадков. В частности, зимой при высоких температурах на смену снегу приходит дождь, а летом обрушиваются сильные ливни, град, шквалы. Кроме того, в последнее время участились и смерчи.

Украинский метеоролог Вера Балабух сообщила, что ливни в Украине стали локальными. К примеру, в одном городе за несколько часов выпадает норма осадков за месяц или два, а рядом дождя вообще может не быть.

"Такие погодные тенденции предыдущих лет в будущем только усилятся. В Арктике начали таять ледники, о чем свидетельствуют недавние +33 в Якутии. Если раньше действие циклонов или антициклонов длилось неделю, то теперь может держаться и до месяца. Например, летом 2010 года мощный антициклон в Украине сохранялся 56 дней: на востоке и в центре было +42, а на Тернопольщине – только +15", – отметила эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк добавил, что если за последние 10-15 лет температура на всех континентах выросла на 0,4-0,6 градусов, то на территории Украины этот показатель составляет 1-2 градуса. Причем за последний год такие жесткие тенденции только усилились.

Эксперт также предупредил, что большое количество осадков приведет к формированию паводков, а рост скорости ветра будет нести разрушительную силу.

"В этом года Европу охватила засуха, из-за чего во многих странах Центральной и Восточной Европы появились проблемы с водой. Украина тоже входит в этот перечень. Сейчас у нас период маловодья, особенно в южных регионах страны, где преобладают грунтовые и метеорологические засухи", – отметил Яцюк.

Как сообщал Главред, ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве резко изменится – в понедельник, 22 июня, в столице максимальная дневная температура ожидается +29 градусов, а во вторник и в среду, 23-24 числа, – +25.

Вера Балабух синоптик Погода в Украине прогноз погоды новости Украины климат глобальное потепление
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