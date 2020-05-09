Дождь, снег и похолодание: синоптик дала прогноз погоды на три дня

Погода завтра еще будет теплой и сухой / УНИАН

В нашу страну в ближайшие дни придут дожди и похолодание. Погода в Украине будет определяться атмосферным фронтом, который придет из западной Европы.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в воскресенье, 10 мая, в Украине ожидаются периодические дожди, серьезные осадки - вряд ли. В южной части страны и в Центре - больше прояснений с солнцем. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах +15… +20 градусов, на Западе ожидается +17… + 24 градуса.

11 мая к Украине вплотную приблизится мощная полоса дождей. Однако погода в Украине в понедельник все еще будет сухой. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +20…+25 градусов, а в западных областях - до +27 градусов.

Во вторник, 12 мая, атмосферный фронт принесет на значительную часть территории Украины серьезные дожди, а за фронтом подтянется похолодание, которое спровоцирует в западных областях Украины даже снег.

Погода в Киеве завтра будет теплой – термометры покажут +18…+20 градусов. Существенные осадки маловероятны, местами возможен небольшой дождь. В понедельник в столице будет лето - солнце и +25 градусов. Во вторник, 12 мая, к Киеву подойдет дождевой фронт, а в среду похолодает.

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Напомним, синоптик Виталий Постриган рассказал о том, что в начале мая синоптическая ситуация в Украине, в частности период грозовых дождей, была обусловлена влиянием области пониженного давления, которая образовалась между антициклонами над Францией и Средней Волге.