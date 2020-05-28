Когда в Украину придет настоящее лето: синоптик дал прогноз погоды

В Украине скоро потеплеет до 20-25 градусов, пообещал синоптик / Фото pixabay.com

В последнее время Украину накрыли дожди и значительно снизилась температура воздуха. Однако ждать настоящего лета осталось недолго. Такой прогноз погоды дал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, погода в Украине скоро изменится. Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду.

"В дневные часы это 20-25 градусов тепла. Конечно, это зависит от региона. Изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно. И частота этих изменений в связи с изменениями климата очень сильно выросла. То есть сегодня может быть холодно, а завтра очень жарко", - сказал Кульбида в интервью РБК-Украина.

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Как сообщал Главред, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в Украине фиксируют одно из самых больших повышений температуры воздуха. По его словам, южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому.

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на июнь 2020 в Украине.