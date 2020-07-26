"Раскочегарит до +36°": украинцев предупредили о надвигающейся жаре

В Украине прогнозируют резкое увеличение температуры

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине на следующей неделе ожидается резкое повышение температуры воздуха.

Как написала она в Facebook, в ближайшие дни в дневные часы температура составит +28 +33° градусов, на западе местами +22 +27° градусов.

По прогнозу синоптика, на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели "раскочегарится" до +30 +36° градусов.

Диденко добавила, что в понедельник, 27 июля, грозовые дожди пройдут местами в южной части, в западных областях, могут дойти до Винницкой и Житомирской областей. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 27 июля, погоду в Украине будет определять жаркий, в западных областях умеренно теплый воздух, при этом в западной части страны, на юго-востоке и в Крыму ожидается повышенная влажность, тогда как на остальной территории – сухо.

В понедельник в западных, Житомирской, юго-восточных областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

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Температура ночью +14+19°, в южной части +18+23°, днем +27+32°, в Одесской и Николаевской областях до +34°, лишь в западных областях +22+27°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью +17+19°, днем +30+32°.

/ meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине в последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27 +29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.