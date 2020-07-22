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"Лето намекает": синоптик рассказала, изменится ли погода в Украине

Синоптик Наталка Диденко сделала свежий прогноз погоды для украинцев.

22 июля 2020, 18:13

Погода, мост
Синоптик рассказала, изменится ли погода в Украине / УНИАН

В четверг, 23 июля 2020 года, в Украине прогнозируется сухая и теплая погода, грозовых дождей стоит ждать исключительно в западных областях страны.

Именно такой прогноз обнародовала на своей странице в социальной сети Facebook известный украинский синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в столице Украины 23 июля будет комфортная погода ‒ безоблачно и солнечно.

По всей стране ожидается температура +23...+29 градусов по шкале Цельсия, а на юге ‒ +25...+30. В западных областях страны будут периодические грозовые дожди.

"В Киеве завтра комфортная погода - солнце, белые облака, +23 градуса. Ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой […] Лето намекает, что оно не вечно в этом году, поэтому и предлагает так деликатно побыть с ним как можно больше ", - написала синоптик.

В северных регионах страны, по прогнозу Диденко, ожидаются периодические осадки к концу недели. На юге, востоке и в большинстве центральных областей осадков не будет.

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Напомним, ранее известный синоптик, профессор Вазира Мартазинова заявила о том, что летом 2020 года в Украине активно проявляются нетрадиционные температурные "качели". Согласно ее подсчетам, в конце июля и весь август в стране возможны продолжительные сухие периоды с высокими температурами.

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