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Погода в Украине на Петра и Павла 2020: синоптик сказала, кому будет холодно

В воскресенье части территории Украины светят сильные грозовые дожди, поделилась эксперт.

10 июля 2020, 14:18
Диденко спрогнозировала, что на Петра и Павла на западе Украины ожидается холодная погода – Погода в Украине
На Петра и Павла на западе Украины ожидается холодная погода, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Погода в Украине на Петра и Павла 2020 – в воскресенье, 12 июля, будет холодной на западной части страны, температура снизиться до +14…+20 градусов.

В праздник на западе украинского государства ожидаются сильные грозовые дожди, предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт добавила, что в воскресенье дожди с грозами во второй половине дня прогнозируются в Киевской, Житомирской, Черниговской областях, на Приазовье и в захваченном РФ Крыму.

"Говорят – паршивому поросенку и в Петровку холодно… А вот действительно кому-то и будет холодно именно на Петра и Павла. Ведь 12-го июля в западной части Украины температура воздуха в воскресенье снизится до +14…+20 градусов, да еще и с сильными грозовыми дождями...", – написала Диденко.

Украинский гидрометцентр на своем сайте поделился прогнозом погоды для нашей страны на субботу, 11 июля. В Гидрометцентре сообщили, что завтра на западе Украины ожидаются грозы, минимальная дневная температура может составить +29 градусов, а максимальная – +32.

Прогноз погоды для запада Украины на 11 июля – где прогнозируются грозы:

  • Ровенская область;
  • Волынская область;
  • Львовская область;
  • Закарпатская область.

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Диденко спрогнозировала, что на Петра и Павла на западе Украины ожидается холодная погода – Погода в Украине
На Петра и Павла на западе Украины ожидается холодная погода, спрогнозировала синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в Украине в июле 2020 может быть дождливой 10-13, 24-27 и 30-31 числа. Эксперт добавил, что максимальная температура днем может составить +29 градусов.

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