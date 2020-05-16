Солнышко не светит: синоптики огорчили прогнозом на июнь

Синоптики ошарашили прогнозом на июнь / УНИАН

Погода в Украине - по информации синоптиков, настоящее солнечное и теплое лето придет к нам еще не скоро. Конец мая обещает быть прохладным, сырым и дождливым. Такая же погода "порадует" нас в июне.

По прогнозам ресурса Gismeteo, вторая половина мая в Украине будет сырой и дождливой, тепла от последнего весеннего месяца не дождешься: минимум – +11 градусов, максимум – +22 градуса. Первая неделя летнего месяца начнется с дождей, а температура воздуха не будет превышать +25 градусов. На Севере и Западе страны температура будет около +15…+20 градусов. Лишь на Востоке и Юге будет немного теплее – +22…+25 градусов. Но понежится на солнышке точно не удастся.

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Народный синоптик Владимир Деркач дает более оптимистичный прогноз, отмечая, что начало июня будет без дождей и довольно теплым. А кратковременные дожди следует ожидать к средине первой декады, также дождливой будет и вторая декада месяца. В третьей же декаде потеплеет, а дожди почти прекратятся. Жары в июне не будет, она "придет" лишь в июле.

Ранее Главред писал, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Также напомним, группа канадских ученых опровергла мнение по поводу того, что китайский коронавирус Covid-19 может отступить на фоне лета-2020.