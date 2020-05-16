УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Солнышко не светит: синоптики огорчили прогнозом на июнь

16 мая 2020, 20:35

Синоптики рассказали о погоде на вторую половину мая и июнь.

весна,дождь,зонт
Синоптики ошарашили прогнозом на июнь / УНИАН

Погода в Украине - по информации синоптиков, настоящее солнечное и теплое лето придет к нам еще не скоро. Конец мая обещает быть прохладным, сырым и дождливым. Такая же погода "порадует" нас в июне.

 По прогнозам ресурса Gismeteo, вторая половина мая в Украине будет сырой и дождливой, тепла от последнего весеннего месяца не дождешься: минимум – +11 градусов, максимум – +22 градуса. Первая неделя летнего месяца начнется с дождей, а температура воздуха не будет превышать +25 градусов. На Севере и Западе страны температура будет около +15…+20 градусов. Лишь на Востоке и Юге будет немного теплее – +22…+25 градусов. Но понежится на солнышке точно не удастся.

Читайте такжеУкраине спрогнозировали улучшение погоды: названа дата

Народный синоптик Владимир Деркач дает более оптимистичный прогноз, отмечая, что начало июня будет без дождей и довольно теплым. А кратковременные дожди следует ожидать к средине первой декады, также дождливой будет и вторая декада месяца. В третьей же декаде потеплеет, а дожди почти прекратятся. Жары в июне не будет, она "придет" лишь в июле. 

Ранее Главред писал, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Также напомним, группа канадских ученых опровергла мнение по поводу того, что китайский коронавирус Covid-19 может отступить на фоне лета-2020.

погода Погода в Украине Погода на месяц Погода на завтра
Сейчас вы просматриваете новость «Солнышко не светит: синоптики огорчили прогнозом на июнь». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:56
Заражение коронавирусом через поверхность: в ВОЗ сделали неожиданное заявление
20:35
Солнышко не светит: синоптики огорчили прогнозом на июнь
20:25
"Полная машина клоунов": копы влипли в скандал из-за конфликта с волонтерами Видео
20:01
В ВОЗ ошарашили продолжительностью жизни украинцев
19:54
Вирусологи отказались от обязательной вакцинации от COVID-19: названа причина
19:34
"Не скурвился": Саакашвили откровенно высказался о Зеленском
19:22
Гороскоп на 17 мая для всех знаков Зодиака: как открыть нужные двери
19:00
Скандал с "младенцами на экспорт": владелец клиники рассказал о "хайпе" Видео
18:55
В Ровно от коронавируса умер сотрудник телеканала
18:28
Россия планирует очередное вторжение в Украину - журналист
18:14
У Зеленского назвали ключевое условие нового этапа ослабления карантина
17:55
Доктор Комаровский поведал, как победить опасный вирус
17:25
"Русофобия и бескультурье": в Госдуме закатили истерику из-за новых санкций Украины
16:55
Ермак анонсировал переговоры в ТКГ с представителями ОРДЛО
16:34
За воду в Киеве придется платить больше: обнародованы новые тарифы Видео
16:23
"Не отдадим свои территории": Разумков высказался о возвращении Крыма в Украину
15:50
В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса Видео
15:35
Скандал с Гиммлером из Бессмертного полка: в РФ нашли "украинский след"
15:10
Модный маникюр на короткие ногти: 7 идей дизайна ногтей на лето - фото Фото
15:00
"Не надо делать трагедию из смерти 200 человек": президент Федерации биатлона высказался о COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять